Özlem Zengin evli mi, eşi kimdir? Özlem Zengin eşi ne iş yapıyor?

'İstanbul Sözleşmesi gibi bahtsız sözleşme görmedim' diyen AK Partili Özlem Zengin, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Aslen Tokatlı olan Özlem Zengin, 53 yaşında. 3 çocuk annesi olan Özlem Zengin evli mi, eşi kim soruları ise araştırılıyor. Medeni hali evli mi, bekar mı bilinmeyen Özlem Zengin'in eşinin fotoğrafı da internette hiç yok.

Abone ol

Türkiye 10 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken televizyon ekranlarına da iyice hararetlendi. Her akşam bir yayına katılan AK Partili Özlem Zengin ise açıklamaları ile son günlerde gündemde. Özel hayatı ile de merak edilen Özlem Zengin aslen nereli, kaç yaşında, çocukları kim soruları da merak ediliyor. Peki Özlem Zengin evli mi, eşi kim, neden birlikte fotoğrafları yok?

3 çocuk annesi olduğu bilinen Özlem Zengin evli mi, eşi kim sorusu ile belki de en çok merak edilenlerden biri. Medeni hali evli mi, bekar mı hiç bilgi olmayan Özlem Zengin'in eşiyle olan hiç bir pozu internette bulunmuyor.

Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi sözleri, ne dedi?

İstanbul Sözleşmesi’ni savunduğu için LBGT’ye destek vermekle bile suçlandığından yakınan Özlem Zengin, “Böyle bahtsız sözleşme görmedim. Hep bir şeylerle imtihan olan sözleşme” dedi.

Özlem Zengin, toplantıda soruları yanıtlarken İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parti tabanı tarafından eleştirildiği iddialarına katılmadığını belirten Özlem Zengin şunları söyledi:

“Bu konuya girdiğiniz zaman sizi bir kuyuya atıyorlar. Müthiş bir saldırı. Herkes kendi mahallesinden konuya yaklaşıyor. Hangisini düzelteyim. Mesela nafaka kanunun hiçbir yerinde yazmıyor. Hepsine dava açıldı. Ama bütün siyasi partililerden mesaj yazanlar, kadın kolları başkanlarından telefon edenler oldu. Benim için içerik meselesi bitmiştir. Ben üslup ve usuldeyim. Bütün kabahatim doğruları söylemek. Olmayan bir konu üzerinden bir toplum nasıl böyle bölünür? Tek bir konu üzerinden siyaset yapılır. Doğru şekilde tartışmıyoruz. Benim oğlum var. Bu kuyunun içine düşmek istemiyorum. Başka kuyuları konuşalım artık.”

Özlem Zengin kimdir?

Tokat 1969 yılı doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.