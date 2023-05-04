Özlem Zengin boşandığı eşi Erkan Topal kimdir, ne iş yapıyordu?

Son günlerde söylemleri ile bazı kesimlerin tepkisi çeken AK Parti Tokat milletvekili özlem Zengin'in özel hayatı da merak konusu oldu. 53 yaşında olan Özlem Zengin aslen Tokatlı. 3 çocuk annesi olan Özlem Zengin evli mi bekar mı sorusunun yanıtı ise netleşti. Özlem Zengin şu anda bekar. Eski eşi Erkan Topal ile boşanmış.

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'İstanbul Sözleşmesi gibi bahtsız sözleşme görmedim' diyen AK Partili Özlem Zengin, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Aslen Tokatlı olan Özlem Zengin, 53 yaşında. 3 çocuk annesi olan Özlem Zengin evli mi, eşi kim soruları ise en çok merak edilen sorulardan biri olmuştu. Eşiyle birlikte tek bir karesi olmayan Özlem Zengin'in şu anda bekar bir kadın. Eski eşi Aycell yönetim kurulu üyelerinden biri olan Erkan Topal'dı. Bilgisayar Mühendisi de olan Özlem Zengin'in eski eşi Erkan Topal kimdir?

Oda TV'de yer alan bir yazıya göre, Özlem Zengin'in boşandığı eşinin ismi Erkan Topal. Burada yer alan bilgilere göre Erkan Topal, Aycell yönetim kurulu üyelerindendir. Öte yandan Erkan Topal'ın Abdullah Gül ile birlikte çalıştığı bilgisi veriliyor. Erkan Topal Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etti. Yüksek lisansı Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Özlem Zengin kimdir?

Tokat 1969 yılı doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.