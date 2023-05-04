Özlem Zengin aslen nereli, kaç yaşında? Özlem Zengin eşi ve çocukları kimdir?

Türkiye 10 gün sonra sandık başına gitmeye hazırlanırken televizyon ekranlarına da iyice hararetlendi. Her akşam bir yayına katılan AK Partili Özlem Zengin ise açıklamaları ile son günlerde gündemde. Özel hayatı ile de merak edilen Özlem Zengin aslen nereli, kaç yaşında, çocukları kim soruları da merak ediliyor. Peki Özlem Zengin evli mi, eşi kim, neden birlikte fotoğrafları yok?

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Türkiye 10 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanacak. Seçime günler kala siyaset meydanları kadar tartışma programlarında da tansiyon arttı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de AK Parti Özlem Zengin oldu. Seçimler hakkında fikrini belirten Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğu açıklamaları ile de sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Peki Özlem Şahin kimdir, aslen nereli, evli mi, eşi kim?

53 yaşında olan Özlem Zengin aslen Tokatlı. Hukuk mezunu olan Özlem Zengin, 2018 yılından beri TBMM üyesi. 3 çocuk annesi olduğu bilinen Özlem Zengin evli mi, eşi kim sorusu ile belki de en çok merak edilenlerden biri. Medeni hali evli mi, bekar mı hiç bilgi olmayan Özlem Zengin'in eşiyle olan hiç bir pozu internette bulunmuyor.

Özlem Zengin kimdir?

Tokat 1969 yılı doğumlu Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra bir süre Amerika'da yaşadı. Türkiye' ye döndükten sonra bir yıl öğretmenlik yaptı. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7' de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. Aynı yıl serbest avukatlık yapmaya başlayan Zengin mesleğini aktif olarak sürdürmektedir. 2003 yılında AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'den itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı.