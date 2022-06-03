Özlem Yıldız sarı bikinisiyle Bodrum'da sezonu bomba gibi açtı!
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Konuştukça" programının sunucusu Özlem Yıldız, yaza bomba gibi girdi! Her sene olduğu gibi bu sene de Bodrum'da sezonu açan ünlü sunucu, denize girip, güneşlenirken sarı bikinisiyle objektiflere işte böyle takıldı!
Yoğun iş temposundan fırsat buldukça, soluğu Bodrum'da alan "Konuştukça" programının ünlü sunucusu Özlem Yıldız düzgün fiziğiyle sezonu bomba gibi açtı!
Telefonları susmadı..
Sarı bikini tercih eden fit görünümlü Yıldız'ın elinden telefonu bir an olsun düşmedi.
Bodrum pozları..
Yıldız, sadece deniz kenarında değil, gittiği otelde de çektiği fotoğraflarla takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.
Güzel sunucu begonvillerle verdiği pozunu sosyal medya hesabından böyle paylaşmıştı;
"Begonvil boy vermiştir şimdi, yasemen basmıştır Bodrum'u"