Özlem Yıldız Koronavirüs nedeniyle karantinada! 14 gün evden çıkamayacak
MALDİVLER'den dönen Özlem Yıldız, Coronavirüs nedeniyle 14 gün boyunca karantina altında kalacak. Özlem Yıldız ile beraber Maldivler'de olan ekipte karantinada.
Eski mankenlerden Özlem Yıldız, iş amacıyla gittiği Maldivler'den dönmenin ardından anında karantina altına alındı. Hayatında en çok görmeyi istediği yerlerden birine iş vesilesiyle giden Özlem Yıldız, Instagram hesabından bolca Maldivler paylaşımı yaptı.
Maldivler'den döner dönmez ise ev karantinasına alındı. Özlem Yıldız, 14 gün boyunca ev karantinasında olduğunu, evden çıkamayacağını duyurdu.
Yıldız, Başak burcu olduğunu ve tüm uyarılarına harfiyen uyduğunu ifade ederken, kendisiyle birlikte Maldivler'den dönen TV ekibinin de 14 gün evden çıkmayacaklarını açıkladı.
Peki, Özlem Yıldız kimdir?
13 Aralık 1980 yılında Antalya'da doğdu. İstanbul Suadiye Lisesi'nde okudu. Sinem adında bir kız kardeşi de vardır. Babası Ertuğrul Yıldız bir tekstil şirketinin satış müdürü, anne Sevgi Yıldız ise ECA'dan emekli ev kadını.