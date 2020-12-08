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Özlem Gürses Çin'e giden İhracat trenine bakakaldı

Gazeteci Özlem Gürses, Çin'e gidecek olan İhracat Treni'nin Halkalı durağında kaldığını ve Çin'e gitmeyeceğini söylemesinin ardından TCDD tarafından yapılan yalanlama sonucunda rezil oldu. Gazeteci Hadi Özışık ise Özlem Gürses için üzüldüğünü söyledi.

Çin'e doğru yola çıkan TCDD'nin ilk ihracat treninin Halkalı'dan geri döndüğünü söyleyen Sözcü Yazarı Özlem Gürses alay konusu oldu. Gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında açılışını Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı Çin'e gidecek olan İhracat Treni'nin Halkalı durağında kaldığını ve Çin'e gitmeyeceğini söyledi.

TCDD Twitter hesabından Özlem Gürses'in bu iddiası üzerine gittiği her durakta konum atınca Özlem Gürses ve onun gibi düşünenler rezil oldu. TCDD'den yapılan açıklamada sosyal medyadaki haberleri üzüntüyle takip edildiği belirtilerek trenin Çin'e doğru yola çıkmada önce gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğradığı belirtildi.  Gazeteci Hadi Özışık Özlem Gürses için üzüldüğünü söyledi.

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