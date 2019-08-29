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Özkök'ten Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum: Peşmerge kıyafetiyle mi sevişelim

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Özkök'ten Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum: Peşmerge kıyafetiyle mi sevişelim

İvana Sert'in Ahmet Kaya şarkısını söylerken giydiği kıyafeti "O Jennifer Lopezvari kostüm içinde Kum Gibi’yi söylemek hiç olmamış hiç" diyerek eleştiren Onur Baştürk'e, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Peşmerge kıyafetiyle mi sevişelim" diyerek tepki gösterdi.

Özkök, "Anlamadım, niye söylenmezmiş... Şarkı şehirlere bombalar yağardı, biz seninle durmadan sevişirdik” diyor yahu. Herhalde giyinik sevişmiyorlardı değil mi. Yoksa, sevişmeyi bırakıp, işin sadece savaş tarafına bakıp, Ahmet Kaya’yı peşmerge kıyafetinde mi söylemek ve dinlemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Baştürk'e eleştiri yağmuru

Ivana Sert Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirince eleştirilerin hedefi haline geldi. Hürriyet Kelebek yazarı Onur Baştürk, Sert'in kıyafeti için "Elbette “Kum Gibi” şarkısını çok seviyordur, kafasına göre söyleyebilir de... Ama o Jennifer Lopezvari kostüm içinde Kum Gibi’yi söylemek hiç olmamış hiç." yorumu yapınca Ertuğrul Özkök, Baştürk'ü eleştiri yağmuruna tuttu.

"Onur Baştürk’ün İvana Sert’e itirazına takıldım"

"Hürriyet Kelebek yazarlarına ne olduysa, şu yaz günü birden kıyafet zaptiyesine dönüştüler." diyen Özkök şöyle devam etti:

Ömür Gedik, AVM’ye şortla gitmeyi mesele etti... Ona kadınlar cevap versin... Ben daha çok Onur Baştürk’ün İvana Sert’e itirazına takıldım. İvana Sert, dekolte bir elbise ile “Kum Gibi” şarkısını söylemiş. “O kıyafetle Ahmet Kaya söylenir mi” demeye getiriyor. 

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