Özışık'tan İmamoğlu'na çağrı: Açıklama yapın!

Avukat Celal Ülgen'in İstanbul'da bazı ağır ceza reislerine araç tahsis edildiğini ileri sürdü. Önümüzdeki günlerde bu isimlerin açıklanabileceğini söyleyen Ülgen'e itiraz ise Hadi Özışık'tan geldi.

Avukat Celal Ülgen, İstanbul'da bazı ağır ceza hakimlerine İBB'nin geçmiş yönetimi tarafından araç tahsis edildiğini ileri sürdü. Bu iddianın önemli olduğunu ve ispatlanması gerektiğini ifade eden İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak Ülgen'in bu iddiasıyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet fazlası araçlarla ilgili sözleri ve Yenikapı'daki araç sergisi Haber Global'de tartışıldı. Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğündeki programda Avukat Celal Ülgen, geçmiş dönemde ağır ceza hakimlerine de araç tahsis edildiğini söyleyerek bu araçlarla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanabileceğini ileri sürdü.

Özışık: İspat gerekir, suç duyurusunda bulunun!

Ülgen'in bu sözlerine itiraz ise Hadi Özışık'tan geldi. Ülgen'in sözlerinin çok ciddi suçlamalar olduğunu söyleyen Özışık, iddianın mutlaka delillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ülgen'den suç duyurusunda bulunmasını isteyen Özışık, İmamoğlu'nun bu iddiaya mutlaka cevap vermesi gerektiğini söyledi.

İşte ekrandaki o tartışma;

Ilgaz: Sayın İmamoğlu, açıklanacak gibi bir ifade kullandı. Hangi ailelere özellikle tahsis edildiğini.

Ülgen: Bekliyoruz!

Ilgaz: O zaman biran önce açıklansın.

Özışık: Neden açıklamıyor?

Ülgen: Araştırma bitmediği için

Özışık: Yapmayın Allah aşkına! O kadar aracı getirip oraya koyuyorsunuz. Sonra geri çekiyorsunuz. Bu araçlar nerede şimdi?

Ülgen: O araçlar iptal edilmiş.

Özışık: Nereye iptal edilmiş? Aldı tekrar geri götürdü. Bakın ağır ceza reislerine araç tahsis edildiği iddiası Celal Ülgen'in çok önemlidir. Ekrem Bey'in buna cevap vermesi gerekiyor. Ekrem Bey şu an izliyorsa bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Var mı yok mu?