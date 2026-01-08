BIST 11.944
Özgür Özel'in sözlerine 500 bin liralık tazminat davası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri dava edildi.

CHP lideri Özel, partisinin Beykoz'da düzenlenen mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir dizi iddiada bulunmuştu.

 Özel'in sözleri yargıya taşındı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel hakkında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını söyledi.

 Aydın ayrıca Özel hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

 AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in bu açıklaması için, "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır." açıklamasını yaptı.

 CHP liderinin açıklaması için "Siyasi akıldan ve ahlaktan yoksun sözlerdir." yorumunu yapan Çelik, "Türkiye'de ve dünyada Özgür Özel'in sözlerini ciddiye alacak tek bir kişi yoktur." ifadelerini kullandı.

 Çelik şöyle devam etti:

 "- Özgür Özel’in Türkiye hakkında gerçek bir siyasi perspektifi yok. Ülkemizin etrafındaki gelişmeleri anlamıyor. Dünyadaki gelişmelerden haberi yok.

 - Cumhurbaşkanımızın iradesini, bölgesel ve küresel karşısındaki yaklaşımını anlaması mümkün olmadığı için yaptığı tek iş iftira kampanyasıdır.

 - Cumhurbaşkanımızın bölgesel ve küresel gelişmelerde nasıl bir yol izleyeceğini tüm dünya takip etmektedir. Özgür Özel’in bu dinamikleri iyi takip edip, öğrenme sürecine girmesinde fayda vardır."

