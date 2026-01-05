BIST 11.702
Özgür Özel’in Maduro çıkışı tartışma yarattı: Muhalefet mi, Batı’ya mesaj mı?

Özgür Özel’in Maduro’nun gözaltı fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşım ve Batı’ya yönelik söylemleri tartışma yarattı. Muhalefet dili mi, dışarıdan medet uman siyaset mi?

Gazeteci Hadi Özışık, Venezuela muhalefeti ile Türkiye ana muhalefeti arasında dikkat çekici bir benzerlik kurarak, muhalefetin Batı merkezli siyaset anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Özışık, Venezuela’da muhalefet lideri Maria Corina Machado’nun iktidara gelmek için ABD’ye açık çağrılar yaptığını, ülkenin petrolü ve sanayisini Amerikan şirketlerine sunmayı vadettiğini hatırlatarak, bu yaklaşımı “ülkesini pazarlamak” olarak tanımladı.

Benzer bir zihniyetin Türkiye’de de görüldüğünü savunan Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı’dan yeterince ilgi görmemesini “terk edilmişlik” olarak nitelendirmesini ve Maduro’nun gözaltı fotoğrafı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj vermesini eleştirdi.

“Cumartesi günü kutuplaşmayı bitireceğiz deyip, pazar günü zehirli bir dil kullanmak tutarsızlıktır” diyen Özışık, bu yaklaşımın muhalefet değil, “iktidar olmadan iktidar sarhoşluğu” olduğunu ifade etti.

Özışık ayrıca, Türkiye’nin geçmişte vesayet, darbe ve dış baskılarla yönetilmeye çalışıldığını hatırlatarak, “Bu millet kararını Washington’da ya da Brüksel’de değil, sandıkta verir” mesajını verdi.

Muhalefetin iktidarı eleştirme hakkı olduğunu ancak devleti yabancı başkentlere şikâyet etmenin siyaset olmadığını vurgulayan Özışık, “Bu millet ülkesini pazarlayanlara değil, savunanlara iktidarı verir” dedi.

