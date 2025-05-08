Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e: O geri vitesi yedirirler adama!

Sözcü TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini hedef alan muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'e "Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyerek tepki gösterdi

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5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan Özel, kalabalığın arasında tokatlı saldırıya uğradı.

Kalabalıktaki Selçuk Tengioğlu isimli şahıs, Özel’e yaklaşarak yüzüne tokat attı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Olayın ardından kamuoyunda güvenlik önlemlerine yönelik eleştiriler gündeme gelirken, konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama da muhalif gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi.

"ARMUT GİBİ GEZİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye konuk olan Özdil, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Armut gibi geziyor" demiş, yeteri kadar güvenlik önlemi almadan dolaşması nedeniyle tepki göstermişti.

YILMAZ ÖZDİL VE SÖZCÜ TV'YE TEPKİ

Özgür Özel, bugün katıldığı Sözcü TV canlı yayında, Özdil'in sözlerine karşı bir tutum göstermeyen kanal yönetimine tepki gösterdi.

"Sana o 'geri vites' sözlerini yedirirler" diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

Aynı gün cenaze var, eşimi, kızımı adresleriyle tehdit ediyorlar.

O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor, o geri vitesi yedirirler adama.

"BUNU YAYINLAYAN KURULUŞUN YAYIN POLİTAKASINI DA BİR YERE ÇERÇEVELETMEK LAZIM"

Sunucu İpek Özbey ile de gerilim yaşayan Özel, Sözcü TV hakkında da şu ifadeleri kullandı:

Diyor ki bir daha elini boş yollamayın. Bunu söyleyen adamı, sen çıkarıyorsun.. Tabii onu yayınlayan kuruluşun yayın politikasını da bir yere çerçeveletmek lazım. Bir kişinin ismini söylemek yerine ona hakaret ediyor.. Bir de bu koltukta oturabiliyor. Bir şey söylensin ya!

YILMAZ ÖZDİL'DEN YANIT: AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL

Özel'in tepkisine Yılmaz Özdil ise sosyal medya hesabından attığı mesajla yanıt verdi.

"Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım" diyen Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani.