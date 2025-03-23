Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın
Saraçhane'deki son konuşmasında skandal sözler sarf eden CHP lideri Özgür Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" dedi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yapmıştı.
İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanan gruptan bazıları Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller attı.
Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER
Provokatif çağrılarına devam eden Özel, Saraçhane'deki son konuşmasında da skandal sözlere imza attı.
Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" ifadelerini kullandı.