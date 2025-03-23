BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın

Özgür Özel'den tartışma yaratan sözler: Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın

Saraçhane'deki son konuşmasında skandal sözler sarf eden CHP lideri Özgür Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sokak çağrısı yapmıştı.

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplanan gruptan bazıları Bozdoğan Kemeri önünde bekleyen polis ekiplerine meşale, su şişesi ve yanıcı materyaller attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

ÖZEL'DEN SKANDAL SÖZLER

Provokatif çağrılarına devam eden Özel, Saraçhane'deki son konuşmasında da skandal sözlere imza attı.

Özel, "Burayı terk edelim, Bozdoğan Kemeri'ne gidelim, polisle çatışalım diyenler el kaldırsın" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor
Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor
Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak
Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı" iddiasını yalanladı
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı
İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi
İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi
İsrail'e fırlatılan balistik füze Suudi Arabistan'a düştü
İsrail'e fırlatılan balistik füze Suudi Arabistan'a düştü
Özgür Özel'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı
Özgür Özel'den dikkat çeken "Kemal Kılıçdaroğlu" yanıtı
ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu
ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Neden korkuyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Neden korkuyorsunuz?
İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı!
İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı!
Montella'dan Macaristan maçı öncesi açıklama: Mart ayı ders verdi
Montella'dan Macaristan maçı öncesi açıklama: Mart ayı ders verdi
Özgür Özel sokak çağrısını tekrarladı: Yasağa uymayacağız
Özgür Özel sokak çağrısını tekrarladı: Yasağa uymayacağız