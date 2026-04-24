Özgür Özel’den o görüntüye dikkat çeken çıkış: Mehter de bizim, Fatih de bizim...

Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarında CHP İl Yönetimi’nin mehter gösterisi yapan çocuklara sırtını dönmesi tartışma yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olayın yanlış anlaşılma olabileceğini belirterek “Kimse mehtere sırtını dönmez” dedi, İl Başkanı Vakkas Acar ise protestonun saray kültürüne tepki amacı taşıdığını ifade etti.

Abone ol

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarına CHP il yönetiminin gösteri yapan çocuk mehteran takımına sırt dönerek gösterdiği tepki damga vurdu. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, "Çocuklarımızın hala saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz" dedi. CHP Gaziantep İl Yönetimi’nin protestosuna tepkiler art arda geldi.

ÖZGÜR ÖZEL, HACI YAKIŞIKLI'YA KONUŞTU

Gazeteci Hacı Yakışıklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki çeken protestoyu sordu.

"KİMSE MEHTERE SIRTINI DÖNEMEZ"

Özgür Özel, Hacı Yakışıklı’nın "Çocukların mehter gösterisinde CHP Gaziantep İl Başkanı'nız sırtını döndü. Ne diyeceksiniz?" sorusuna "Mehter de bizim, Fatih de bizim, Ulubatlı Hasan da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizim, İnönü de bizim, Ecevit de bizim. Bu tarihi kişiliklerden ve onların anılarına saygısızlık yapan hiç kimsenin bu milletin gönlünde yeri olmaz. Ben kendim bir şey görmedim, ama mutlaka ya bir yanlış anlaşılmadır ya da yanlış bir açıdır. Yoksa öyle kimse mehtere sırtını dönmez." ifadeleriyle yanıt verdi.

Hacı Yakışıklı, “Özgür Özel; ‘Milletin gönlünde yeri olmaz’ dediği durumla ilgili Gaziantep teşkilatına ne yapacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.” İfadeleriyle gözlerin CHP yönetiminde olduğunu aktardı.

CHP İL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" ifadelerini kullandı.