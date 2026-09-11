Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sözlerine yanıt
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" şeklindeki sözlerine Seçim zorluk değildir, korkulacak bir şey değildir, 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü sen yeniden iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın?" diye yanıt verdi.
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Yeri Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kars'ta açıklamalarda bulundu.
Özel, "Mayıs ayında yapılan kötülükten sonra yollara düştük, yollarda 'Ne yapalım?' diye millete sorduk. Önce 'Direnin' dediniz, direndik, 'Mücadele edin' dediniz, mücadele ettik, sonra bir yol bulamıyorsanız 'Yeni bir yol açın' dediniz, yeni bir yol açtık, yeni yolun adını siz 'Yeni Parti' koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden artırıp partiye yatırdınız. Yeni Partiyi ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz." dedi.
Özel, çok çalışacaklarını, birlikte olacaklarını ve sandıklarda buluşacaklarını söyledi.
Seçimlere hazır olduklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu:
"Sayın Erdoğan, hastalık atlatılır, zorluklar atlatılır, krizler atlatılır. Milletin umudu olan seçimler atlatılmaz. Seçim zorluk değildir, korkulacak bir şey değildir, 5 yıl daha keyif sürülecek yer değildir. Çünkü sen yeniden iktidarda olduğunda, şartlar böyle olduğunda emekli 23 bin lirayla açlığı atlatamıyor ki sen seçimi atlatasın?"