Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sözlerine yanıt

Yeri Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kars'ta açıklamalarda bulundu.

Özel, "Mayıs ayında yapılan kötülükten sonra yollara düştük, yollarda 'Ne yapalım?' diye millete sorduk. Önce 'Direnin' dediniz, direndik, 'Mücadele edin' dediniz, mücadele ettik, sonra bir yol bulamıyorsanız 'Yeni bir yol açın' dediniz, yeni bir yol açtık, yeni yolun adını siz 'Yeni Parti' koydunuz. Bütçesini kısıtlı bütçelerinizle cebinizden artırıp partiye yatırdınız. Yeni Partiyi ana muhalefet partisi ve yarının iktidar partisi olarak kurdunuz." dedi.

Özel, çok çalışacaklarını, birlikte olacaklarını ve sandıklarda buluşacaklarını söyledi.

Seçimlere hazır olduklarını ifade eden Özel, şöyle konuştu: