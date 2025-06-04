Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Sert kayaya çarptın oğlum!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki mitingde, İBB’ye yönelik 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk görüntülerine sert tepki gösterdi. Darbe dönemlerini anımsattığını belirttiği görüntüler için "Türkiye’yi 80 yıl geriye götürdü" diyen Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ise “Akın, sert kayaya çarptın” sözleriyle yüklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye sevk edilirken çekilen görüntülerine sert tepki gösterdi. Özel, söz konusu görüntülerin darbe dönemlerini hatırlattığını belirterek, "O görüntü Türkiye'yi 60, 70, 80 yıl geriye götürmüştür" dedi. Operasyonun talimatını verenleri eleştiren Özel, "O görüntünün talimatını kim verdiyse, onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurmasını görene kadar bana durmak yok, huzur yok" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de seslenerek, "Akın! Sert kayaya çarptın oğlum! Akın! Sert kayaya çarptın!" diyerek tepkisini dile getirdi.