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Özgür Özel'den Akın Gürlek iddiası olay oldu: İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum

Özgür Özel'den Akın Gürlek iddiası olay oldu: İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için "Akın Gürlek'in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp biriktirip verse alabileceği bir lüks yat gezdiğini biliyorum. İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum." iddiasında bulundu,

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek arasındaki kavga büyüyor.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve davaların açılmasının başındaki isim olan Gürlek'e yönelik sert sözlere bir yenisi daha eklendi.

Geçmiğimiz günlerde bir mitingte Gürlek'e hitaben, "Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla"sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Özel, bu kez de çok tartışılacak bir iddiada bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek'in 87 yıl boyunca alacağı bütün maaşları harcamayıp biriktirip verse alabileceği bir lüks yat gezdiğini biliyorum. İspatı elimde inkar etmesini bekliyorum. Akın Gürlek'in korunması gereken kültür varlığı olarak geçen Maliye Hazinesi'ne kayıtlı İstanbul Boğaziçi bölgesinde imar mevzuatına aykırı ekleri var diye tutanak tutulmuş bir yerin kendisine tahsis edildiğini, aşırı lüks döşendiğini kurşun geçirmez camlarla donatıldığını projede olmayan havuz yapıldığını yakınları, korumaları, şoförleri için kaçak müştemelat inşaatı yapıldığını biliyorum. İnkar etsin açıklamayı bekliyorum. Hodri meydan!"

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