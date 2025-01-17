Özgür Özel üzerime yürüdü tuttular! Olaylı Ardahan ziyaretinden neler yaaşandı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ardahan'da tartışma yaşadığı CHP milletvekili aday adayı Hayrettin Hanoğlu'nun üzerine yürüdüğü ortaya çıktı. Gazeteci Hadi Özışık, CHP'deki bu iddiayı tv100'de canlı yayında aktardı.

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CHP lideri Özgür Özel, Ardahan ziyareti sırasında sert eleştirilerle karşılaşmıştı.

Son genel seçimlerde CHP milletvekili aday adayı olan Hayrettin Hanoğlu ile Özel arasında bir tartışma yaşanmıştı.

tv100'de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında, Hadi Özışık, bu ziyarete ilişkin önemli bir iddiayı dile getirdi.

Hayrettin Hanoğlu ile görüştüğünü belirten Özışık, Hanoğlu'nun kendisine şunları söylediğini ifade etti:

"Özgür Özel üzerime yürüdü"

"Olanı siz gördünüz, kameraların çıkarıldığı dönemde olanı size anlatayım. Özgür Özel benim üzerime yürüdü, tuttular."

Ne olmuştu?

Son genel seçimlerde CHP milletvekili aday adayı olan Hayrettin Hanoğlu, söz alarak parti yönetimine ve politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Hanoğlu, parti içi demokrasinin zayıfladığını, parti tüzüğünde yapılan değişikliklerin tabanın sesini kestiğini ve halkla bağların zayıfladığını belirtmişti.

Hanoğlu, "Parti içi tüzüğü değiştirdiniz, parti içi demokrasiyi kaldırdınız, halktan koptunuz. Burası hayvancılık bölgesi, ekmek pişiren bir annenin misafiri olsanız size ne diyecek? Memnun mu sizden, değil mi? Biz CHP olarak önce kendimizi silkelemeliyiz. Başkasının bizi silkelemesini beklememeliyiz. Yeni politikalar geliştirmeliyiz" demişti.

Hanoğlu'nun eleştirilerine cevap vermek isteyen Özgür Özel, Hanoğlu'nun konuşmasını yarıda kesmişti. Fakat Hanoğlu bu duruma tepki göstererek, "Bugüne kadar hep biz sizi dinledik, iki dakikada siz bizi dinleyeceksiniz" ifadesini kullanmıştı.