Özgür Özel "Şimdi ilk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Özel, "Şimdi ilk kez benden duyacağınız bir şey söyleyeyim. Daha önce konuşmadık. Bir hukuk devletinde bu kadar ayıp olmaz." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Devlet işi gücü bırakıp aile ile uğraşmaz. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı, Ekrem İmamoğlu'na verilen ödülü almak üzere. Dilek Hanım'a haber yolladılar. Diplomatik pasaportu iptal etmişler.