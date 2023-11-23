Özgür Özel PKK sevicinin elini öptü

ÖZGÜR Özel ile Pervin Buldan, Kürt opera sanatçısı Pervin Chakar’ın konserine gitmişler. Chakar Türkiye’yi ‘işgalci’ gören PKK sevici

Kürt opera sanatçısıdır. Pervin Chakar siyasi görüşlerini umarsızca açıklayıp; Kürt halkının devleti olması gerektiğini söylüyormuş.

Bu konserin o kadar basit bir buluşma olmadığını düşünüyorum. Bana bunu düşündüren birkaç kare var.

Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı CHP, Kürt halkının oylarının peşinde. HDP’ ne yanaşması ondandır. Önümüzde ki yerel seçimlerde CHP açısından bakarsak İstanbul seçimi kritik. O nedenle HDP oyları belirleyici.

Opera bahane, oylar şahane buluşması.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’si sağa yanaştı, sola yanaştı, Kemalistlere yanaştı, Kürtlere yanaştı, alevilere yanaştı hatta dindarlara yanaştı. Olmayınca olmuyor işte…

Özgür Özel’in CHP’si HDP’yi kısa yoldan avlayıp, oyları çekip İstanbul’u almak için kolları sıvadı. Peki ama Ekrem İmamoğlu bu konuda ne der, Özgür Özel İmamoğlu’n dan izin kağıdı aldı mı?

Özgür Özel’in Türkiye’yi ‘işgalci’ gören Pervin Chakar’ın elini öpmesi,

Van Milletvekili Pervin Buldan’la kol kola yürümesi CHP’nde ikilem oluşturdu. Kürt oylarını almak isterken elindeki oylardan olmasa bari.

ABD’Yİ İSRAİL Mİ YÖNETİYOR

İsrail’in, Gazze’de okul, hastane, ibadethane ve sivillerin evlerini bombalamasını, Filistinlilere uygulanan soykırımı tüm dünya çaresizce izlemekle yetiniyor. İsrail’in kollektif ceza politikası savaş suçudur. Öldürülenlerin % 70’i kadınlar ve çocuklarken; ülkeler ve Birleşmiş Milletler dahil eşi görülmemiş bu soykırımı durduracak çareyi bulamıyor.

Çünkü; Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in suç ortağı, en büyük destekçisi.

İsrail’in, Gazze işgaline koşulsuz destekleyen ABD şimdilerde İsrail’i kontrol etmekte zorlanıyor. Çünkü kontrol eden değil de kontrol edilen olduğunu fark etti. İsrail ve İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri’ni kontrol ediyor.

Amerika’daki Musevilerin bilgilendirme ve propaganda mekanizmalarını kontrolleri altında tuttukları gerçektir. Büyük gazetelerin, film endüstrisinin, radyo ve TV’nin, büyük şirketlerin Yahudilerin elinde olduğuna dikkat çekmek gerekir.

İsrail lobisi, İsrail’in gücü sadece ABD’de değil, Avrupa ülkeleri üzerinde de büyüdü. Bankacılık, finans, gazete, radyo, televizyon, dijital yayın, reklam, ve film alınanındaki gücü ABD gibi Avrupa ülkelerinde hakim durumda. Tüm dünyada 15 milyon olan Yahudilerin tüm gücü sahip oldukları paradan geliyor.

Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, İsrail’in yörüngesinde. Gazze’ni işgaline, yerle yeksan oluşuna bırakın ses çıkarmayı, İsrail’in savunma hakkı diyerek soykırıma eşlik ediyorlar. İsrai’i savunmak için mesai harcıyorlar. İsrail sahip olduğu parasal güçle ABD’yi kontrol ediyor.