Özgür Özel öyle bir iddia ortaya attı ki! Trump Maduro'ya demişki seni Türkiye'ye...

CHP Grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Venezuela lideri Maduro'nun başına gelenleri yorumladı. Bir ülkenin onuruyla oynandığını belirten Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okudu. Özgür Özel hızını alamayıp kürsüden "Yok öyle yağma Trump efendi" diye seslendi. Özgür Özel'in Maduro'ya 'Türkiye'ye git dendi' iddiası ise çok konuşulacak.

Abone ol

CHP'nin haftalık grup toplantısında Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan 2 konu vardı. Biri Türkiye'deki ekonomik durum diğeri ise Venezuela liderinin başına gelenlerdi. Maduro mevzusunda acayip bir iddia ortaya atan Özgür Özel, "yarın grupta Erdoğan'a sorun" dedi. Özgür Özel'in iddiasına göre 'Maduro'ya Türkiye'ye git' denildi. Maduro Trump'ın teklifini kabul etseymiş Çorum'da bir çiftliğe yerleştirilecekmiş.

İşte Özel'in Maduro açıklamaları:

-Dünya, dünya günlerdir Venezuela meselesini konuşuyor. Trump yönetimi uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler şartını hiçe sayarak bir başka ülkeye tek başına gitti, askeri müdahalede bulundu.

-Maduro yatak odasında uyurken eşiyle birlikte ve kötü muameleyle gözaltına alındı, sürüklenerek, paketlenerek kaçırıldı ve Amerika Birleşik Devletleri’ne götürüldü. Bir devletin başkanı dün bir arabanın arkasında sokak sokak New York sokaklarında dolaştırılarak teşhir edildi. Bir ülkenin onuruyla, gururuyla oynandı.

Haydutluk yapıyor

-Kolombiya, Küba, Meksika, İran, Danimarka, Danimarka'ya bağlı Grönland Trump tarafından açıkça tehdit edilmeye başladı. Tüm dünya düzenini tehdit eden bir haydutluğun maalesef tam ortasındayız. Daha sözün en başından söylüyorum. Dünya bu haydutluğa karşı ortak bir tavır almak durumundadır. Bu çıldırmışlık haline karşı durulmalıdır. Dünya şimdi susarsa daha sonra dünya savaşlarından sonra dizini dövdüğü gibi dizini dövecektir. Trump düzeni, Amerika'nın düzeni, dünyanın düzeni olamaz.

- İşine geldi mi Birleşmiş Milletler'de olacaksın, işine geldi mi bir gece kalkıp gidip başka ülkede yataktan o ülkenin cumhurbaşkanını, başkanını alacaksın.

-Bu Maduro'nun geçmiş yönetimini savunma anlamına gelmez. Maduro kendi ülkesinde adil olmayan seçimler yapan, kendi halkına adaletsiz davranan, 20.000'den fazla muhalifin cezaevlerinde tutulduğu ve kendi ülkesinde adil siyasi bir rekabeti ortadan kaldıran, dünya sisteminin eleştirdiği bir liderdi. Maduro dünyanın kurumları, kuralları önemseyen ve merkeze alan yapısıyla uyarılmalı, eleştirilmeli, demokrasiye davet edilmeli, kurallar dahilinde zorlanmalı, ne yapılacaksa da Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılmalıydı.

"DÜNYANIN YOK OLMA TEHLİKESİ VAR"

-Biz Maduro'nun otokrat ya da demokrat olmasıyla değil, Amerikancı ya da değil olmasıyla ilgilenen Trump'ın bu tavrına karşı dünya düzenini savunmak, Birleşmiş Milletler sistemini savunmak, bir daha dünyada ki şimdi nükleer silahlar dünya kadar herkesin elinde, dünyanın kökünden yok olma tehlikesi var üçüncü dünya savaşıyla birlikte. Burada bizim hep birlikte dünyanın barışını, dünyanın huzurunu savunmamız lazım.

Trump gibiler karşısındakiler sustukça kükrerler. Trump gibiler karşısındakiler sindikçe büyürler. Biz Trump gibi kükreyenleri, hatta işgale, istilaya gelenleri nasıl püskürttüğünü bilen bir milletiz.

-Herkes ayağını denk alacak.

"YOK ÖYLE YAĞMA TRUMP EFENDİ"

-400 yıl önce Vestfalya Anlaşması yapılmış, artık devletlerin sınırları, iç işlerine karışmamak, ulusal egemenlik tanımları kabul edilmiş. Gelmiş 4 sene ortalığı karıştırmış, kaybettiği seçimde Senato binalarını bilmem neleri bastırmış, gitmiş hazımsız, geri gelmiş yüzde yarımla 400 yıl geri götürecek sistemi.

-Yok öyle yağma Trump efendi, yok öyle yağma!

ERDOĞAN'DAN TIK YOK

-Maduro'nun başına bunlar geldikten sonra "dostum, kardeşim, canım, ciğerim" diyen Erdoğan'a döndü baktı dünya. Döndü baktı. 48 saat "tık" yok. Tık! Ne zaman ki, ne zaman ki tepkiler yükseldi, ayyuka çıktı... Ne zaman ki eleştirilerimiz, bütün AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren seçmenin de hak verdiği bir düzleme oturdu; önce "hep beraber Özgür Özel'e saldıralım", o da kâr etmedi, dün çıkmış öyle "Ey Trump" falan yok.

-Sanki Trump yanlışlıkla yumurta kırmış iki tane de "müessif hadise". Adam kalkmış karısıyla bir adamı götürüyor.

-Amerika'nın yaptığını kınayamadı. Diyor ki "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede ülkemizin endişelerini aktardım."

Maduro'ya Türkiye'ye git mi denildi?

-Ya şimdi bir soru sorayım Erdoğan'a. Trump'ın yanında senatör söylüyor, Trump da kafa sallıyor. Maduro'ya diyor, "bir çıkış yolu verdik. Türkiye'ye git dedi Trump." diyor. Trump da böyle yapıyor. "Gitmedi" diyor. "Şimdi New York'ta" diyor.

-Trump Türkiye'ye git derken, Erdoğan'a "Maduro kabul ederse onu Türkiye'ye yollayayım. Onu burada bakar mısın?" diye sordu mu sormadı mı? Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun?

- Eğer biliyordun da olur dediysen buna nasıl olur derdin? Niye olur dedin? Demedin mi ya, "Kardeşim Maduro benim seçilmiş bir adam. Orada duruyor, dik dur eğilme kardeşi seninle diyordum ona. Nasıl paketleyin getirin biz burada bakarız diyorsun?" Ne dedin ona?

-"Çorum'da bir yer ayarlarız. Çorum'u iyi biliyor o, bir bağlantısı var, Çorum'da bir çiftlikte oturturuz mu?" dedin Maduro'yu? Yok demediysen, bilmiyorsan, "bilmiyorsan bilmiyorum" de.

O zaman Trump'a dönüp de "Sen kim oluyorsun da benim memleketime, benim egemenliğimde olan birisine kendince başka ülkeden birini alıp getirip yerleştiriyorsun? Bu ülkeyi ben mi yönetiyorum, sen mi yönetiyorsun?" diyemedin mi, diyemeyecek misin?