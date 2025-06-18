Özgür Özel konuşuyor, Akın Gürlek çalışıyor!

CHP lideri Özgür Özel işi gücü bırakmış, tüm gücüyle Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e saldırıyor. Fırlattığı füzeler boş tarlaya düşünce, yani Akın Gürlek kendisini muhatap almayınca, ya ağzını bozuyor, ya da iftira atıyor!

Özgür Özel istiyor ki, Akın Gürlek politikacı edasıyla kendisine cevap yetiştirsin, işini gücünü bıraksın yalanlarına, iftiralarına karşılık versin. Beyhude bir çaba... Akın Gürlek kim ne derse desin işine bakıyor, başını önündeki dosyalardan kaldırmıyor, gecesini gündüzüne katarak tüm tehditlere, iftiralara aldırış etmeden çalışıyor.

Özgür Bey'in "yalan trafiği"ndeki hızına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yetişemiyor. Günde neredeyse üç dört tane yalanlama yapmak zorunda kalıyor DMM'deki arkadaşlar...

Diyor ki :

"2019'dan önce İBB'nin 879 aracı belediyenin elinde değildi. Bunlardan bir tanesi, 34 NZ 2301 plakalı Opel Insignia kimden çıktı? Akın Gürlek. Akın Bey, 540 gün boyunca bu araca bindin mi? OGS, HGS, benzin, bakım, yakıt hepsi İBB'den."

İşin aslı ne peki?

Ya da şöyle sorayım... İBB ister İmamoğlu dönemi olsun ister AK Parti döneminde olsun, bu tahsisi bir tek Akın Gürlek'e mi yapmış? Elbette hayır! Özgür Özel'in bu konudaki muhatabı Adalet Bakanlığı iken, Akın Gürlek'i hedef almasının sebebi İBB soruşturması olabilir mi?

İşin aslı şu... Akın Gürlek 2019 yılında Ağır Ceza Başkanı olduğu sırada, Adalet Bakanlığı'nın terör mahkemelerinde görev yapan, tehdit alan, hakim, savcı ve üst düzey yöneticilere araç tahsis ediyor. Akın Gürlek de onlardan biri... Bakanlık, adliyelerde ihtiyaç duyulan araçları, diğer kurumlardan talep ediyor. Bir tek İstanbul'da değil, Türkiye'nin bütün illerinde uygulama böyle ve hala devam ediyor... Peki, diğer kurumlar ya da İBB bu tahsisi yapmak zorunda mı? Evet zorunda... Çünkü terör mahkemelerinde veya hassas noktalarda görev yapan savcılara koruma ve araç desteğinin verilmesi mecburi bir hizmettir.

Özgür Özel, "Akın Gürlek inkar etsin, ben belgeyi ortaya koyacağım" diyor. "Belge" dediği nedir bilmiyorum ama, olsa olsa elinde Adalet Bakanlığı ile İBB'nin resmi yazışmaları var... Onları da "belge" diye eline tutuşturmuşlar... Elinde varsa kapı gibi bir belge koyamıyor. Laf kalabalığı ile Akın Gürlek'e gaz veriyor... Yerse!

Diyor ki:

“İspat elimde, inkar etsin”

Neyi Özgür Bey?

"Akın Gürlek'in İstanbul Boğaziçi bölgesinde imar mevzuatına aykırı ekleri var diye tutanak tutulmuş bir yerin kendisine tahsis edildiğini, aşırı lüks döşendiğini kurşun geçirmez camlarla donatıldığını projede olmayan havuz yapıldığını yakınları, korumaları, şoförleri için kaçak müştemelat inşaatı yapıldığını biliyorum. İnkar etsin açıklamayı bekliyorum. Hodri meydan!"

Özel'in Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği ev, Adalet Bakanlığı'na ait bir lojman... "Kurşun geçirmezmiş!" Ne olaydı, hemen her gün hedef gösterdiğiniz Akın Gürlek, kapısı penceresi açık bir yerde mi otursaydı? Korumasız mı olaydı?

"İnkar etsin" diyor...

"Cevap versin" istiyor...

Bir de şey diyor, "87 yıllık maaş" diyor... "Yat gezisi" diyor... Yahu arkadaş, adam yat mı almış, adam ev mi almış, ne yatı, ne 87'si... Maaşıyla alış veriş yapmış gibi anlatıyor CHP lideri...

Dahası da var... Ama vallahi baydı... DMM zaten gerekli açıklamayı yapmış... Hem Akın Gürlek ile ilgili bugüne kadar ne demedi ki Özgür Özel ve tayfası... Dilin kemiği yok ya, ağzı olan konuşacak tabii ki...

Pembe Abla'nın (Komşum Herekeli Osman'ın baştacı) bizim sitede meşhur bir lafı ile bitireyim yazıyı:

"Bazıları konuşur, bazıları çalışır!"

Özgür Özel konuşuyor, Akın Gürlek ise çalışıyor!

NOKTA!