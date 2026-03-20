Özgür Özel kirli planını böyle açık etti

Türkiye siyasi gündemine bomba gibi düşen bir açıklama, siyasi ahlakın ne denli derin bir çukura yuvarlanabileceğinin hazin bir kanıtı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında fütursuzca, utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "darbeci" olmakla suçladı. Bu sözler, tesadüfen söylenmiş, dili sürçmüş bir siyasetçinin anlık bir çıkışı değil; bizzat Türkiye’nin ana muhalefet partisi liderinin, bu milletin yüzde 52’sinin helal oyuyla seçtiği lidere attığı en alçak, en pespaye iftiradır.

Gelin, bu akıl tutulmasının anatomisini birlikte çıkaralım. Özgür Özel kime "darbeci" diyor? Tarih, 15 Temmuz 2016 gecesini kanla ve canla yazdı. O gece, FETÖ’nün hain alçakları tepeden bomba yağdırırken, F-16’lar ölüm kusarken, namluların karşısına dikilen, milleti sokağa çağırıp o kanlı darbe girişimini çıplak elleriyle durduran lider Recep Tayyip Erdoğan’dı. Bunu tüm dünya biliyor, tarih not düştü, bu millet kanıyla ödedi. Ama Özgür Özel çıkmış, halkın hafızasıyla dalga geçercesine, o gece şehit olan 251 vatan evladının ruhunu muazzep edercesine, gazilerimizin yarasına tuz basarcasına "Erdoğan darbeci" diyebiliyor. Bu, siyasi ahlaksızlığın en dip noktasıdır, başka izahı yoktur.

Peki, bu adam saf mı? Bu apaçık çelişkiyi görmüyor mu? Hayır, o gerçekleri hepimizden daha iyi biliyor. Ama amacı başka. Amacı, safsata değil; amacı, sinsi bir kumpas! Bu sözler, gelecekteki karanlık bir planın köşe taşlarıdır. Özgür Özel’in hayalindeki Türkiye’de CHP iktidar olacak ve o iktidarın ilk işi ne olacak biliyor musunuz? Ülkeyi kalkındırmak mı? Hayır! Milleti refaha erdirmek mi? Asla! Onların tek bir derdi var: İNTİKAM!

Anayasayı biliyorlar; "darbe teşebbüsünde bulunanlar" dokunulmazlıktan faydalanamaz. İşte Özgür Özel’in tüm hesabı bu! Erdoğan’a "darbeci" etiketini yapıştıracaklar, halkın gözünde onu meşruiyetten düşürecekler. Sonra, eğer kazara iktidara gelirlerse, o dokunulmazlık zırhını siyasi bir ayak oyunuyla delip, Recep Tayyip Erdoğan’ı uyduruk mahkemelerde yargılayacaklar. Hedefleri belli: Müebbet hapis! Halkın %52’sinin seçtiği lideri demir parmaklıklar arkasına tıkmak! Bu, siyasi bir rekabet değil, bu bir siyasi suikast hazırlığıdır! Bu, milli iradeyi hapsetme hayalidir!

Bre gafiller! Başkasının gözündeki çöpe bakarken, kendi gözündeki merteği görmüyorsunuz. Erdoğan’a "darbeci" diyen Özgür Özel, dön de bir kendi arkana bak! Kendi partinin belediye başkanlarına bak! Yolsuzluk iddiasıyla yargılanan kim? Rüşvet alırken suçüstü yakalanan kim? Hırsızlık, kamuyu zarara uğratma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan kim? Yalaza, Menemen, Ceyhan... Hepsi senin partinin adamları!

Ama Özgür Özel ne yapıyor? Bu belediye başkanlarından bir tanesinin bile suçlu olabileceğini kabul etmiyor. Haklarında dağ gibi delil var, iddianameler var, mahkeme kararları var; ama o çıkmış, "Bu bir siyasi operasyon, bu bizim belediyelerimize darbe" diyor. Bak hele! Kendi adamı rüşvet yerken yakalanınca adı "darbe" oluyor, ama halkın seçtiği Cumhurbaşkanı ülkeyi hainlerden koruyunca adı "darbeci" oluyor. Bu ne yüzsüzlüktür! Bu ne pişkinliktir! Kendi çöplüğünüzde boğulurken, başkasına çamur atmaya utanmıyor musunuz? Adaleti kendi işinize gelince savunup, işinize gelmeyince "darbe" diye bağırmak... İşte CHP zihniyeti budur!

Şimdi soruyorum size, ey aziz Türk milleti! Bu oyunlara gelmeyecek kadar feraset sahibi olduğunuzu biliyorum. Ama bu sinsi planı görmezden gelemeyiz. Özgür Özel’in o karanlık rüyasını gerçekleştirmesine izin verecek misiniz? Sizin helal oylarınızla, alın terinizle seçtiğiniz bir lideri, uyduruk suçlamalarla, kin ve nefret dolu bir intikam hırsıyla hapse atmak isteyenlere yol verecek misiniz?

Bu sadece Erdoğan meselesi değil. Bu, Türkiye’nin istikrarı meselesi. Bu, milli iradenin onuru meselesi. Bugün Erdoğan’ı "darbeci" diye hapsetmek isteyenler, yarın sizin seçtiğiniz her lideri, sizin her kararınızı mahkum isteyeceklerdir. Bu zihniyet, halkı değil, kendi koltuklarını ve intikamlarını düşünür. Biz, bu topraklarda çok darbeler, çok kumpaslar gördük. Ama hiçbiri, bu kadar alçakça, bu kadar utanmazca, gerçekleri ters yüz ederek yapılmadı. Bu oyunu bozmak, bu fitne ateşini söndürmek bizim namus borcumuzdur!

Özgür Özel ve onun gibi düşünenler bilsin ki; Yalanın ömrü kısadır. Hakikat, her zaman galip gelir. Siz ne kadar iftira atarsanız atın, bu millet kimin darbeci, kimin vatansever olduğunu çok iyi biliyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin kalbinde taht kurmuştur; sizin sinsi planlarınız o tahtı yıkmaya yetmez! Biz buradayız, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Sizin o karanlık ajandanızı, o intikam hayallerinizi tarihin çöplüğüne gömeceğiz!

Hakikat yerini bulana kadar susmayacağız. Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!