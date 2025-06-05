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Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı re’sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özgür Özel hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı  re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Gaziosmanpaşa mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Yargı Görevi Yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı Alenen Hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır. Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.

'Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek'

Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz. Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e de seslenerek, "Akın! Sert kayaya çarptın oğlum! Akın! Sert kayaya çarptın!" demişti.

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