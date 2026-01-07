BIST 12.029
DOLAR 43,04
EURO 50,34
ALTIN 6.155,87
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel: Emekliye zam yapılana kadar 7/24 eylem yapacağız

Özgür Özel: Emekliye zam yapılana kadar 7/24 eylem yapacağız

Partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşına zam verilene kadar CHP Milletvekillerinin mecliste yarından itibaren 7/24 nöbet tutacağını açıkladı.

Abone ol

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin 2026 yılındaki ilk İstanbul durağı Beykoz oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada açıklamalarda bulundu. 

Yeni yılla beraber açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı zamları hakkında konuşan Özel, hükümete eleştirilerde bulundu. 

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Açıklanan emeklilik maaşının yetersiz olduğunu söyleyen Özel, "Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir. Emekliler için nöbete geçeceğiz.

O kaçaklar gelene kadar, emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz. Siz bu mücadeleyi verirseniz, vekilleriniz de orada olacak, hakkımızı söke söke alacağız." dedi. 

"EMEKLİYE ZAM GELENE KADAR MECLİS'TE NÖBETE TUTACAĞIZ"

Partisinin emekli maaşları konusunda eyleme gideceğini belirten Özel, "CHP Grubu yarın akşam meclis kapanana kadar mücadeleyi terk etmeyecek.  

Eğer durmazlarsa 7 gün 24 saat nöbete geçeceğiz. O kaçaklar emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

"SEYYANEN ZAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Emeklilere seyyanen zam yapılmasının gerektiğini vurgulayan Özel, "İşte siz çağırılınca gelirseniz, gerçek sorunlar için bu meydanlarda olursanız vekilleriniz de orada olacak. Hep birlikte bitireceğiz, bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız.

Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Bu 19 bin liralık maaşlara seyyanen zam yapılması için mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliye tutuklama talebi
Trump NATO ülkelerini hedef aldı! Kritik Rusya uyarısı
Trump NATO ülkelerini hedef aldı! Kritik Rusya uyarısı
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Konya’da soba gazı can aldı
Konya’da soba gazı can aldı
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki! Akın Gürlek saplantısı bitmiyor!
Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert tepki! Akın Gürlek saplantısı bitmiyor!
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
Galatasaray'dan transferde Bernardo Silva sürprizi
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
Trump'ın torunu: Ajanlar her yerde beni takip ediyor
Trump'ın torunu: Ajanlar her yerde beni takip ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü "Musaba büyük terbiyesizlik yaptı!"
Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım ateş püskürdü "Musaba büyük terbiyesizlik yaptı!"
Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama: Yeterli suyumuz yok
Ankara'daki su kesintilerine belediyeden açıklama: Yeterli suyumuz yok