Özgür Özel bak şu fotoğrafa!

Bak Özgür Bey!..

Bugün 20 Ağustos!..

Bak şu yiğidin fotoğrafına...

Sadece sen değil senin gibi içlerine HDP kaçmış zihniyetler de baksın!

Bakmıyorlarsa göster!..

Elçiye zeval olmaz!..

İyice bak gözlerine!..

Ama o sizleri çok iyi tanıyor…

Siz onu tanımazsınız..

Bu fotoğraftaki yiğit delikanlı kim?

Teğmen Emre As…

Aradan 5 yıl geçti…

Henüz 20 gün önce ilk görevine Van Saray'da başlamıştı. 20 Ağustos 2014 günü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehadet şerbeti içti…

Sen TBMM çatısı altında bir elin yağda bir elin balda maaşını tıkır tıkır alarak ahkam keserken o daha maaşını bile alamamıştı…

Onu kimler şehit etti?

Bugün sahip çıktığınız görevden alınan bunlar gibi belediye başkanlarının yardım ve yataklık yaptığı, mermilerine sponsor olduğu terör örgütü PKK…

Evet CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, twitter hesabından demişsin ki;

“Son yol ayrımındaki AKP iktidarı yine demokrasiyi değil faşizmi seçti. Büyük çoğunlukla halkın tercih ettiği belediye başkanlarını görevden almak iktidarın kendi varlığını tartışmaya açmasıdır. Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa, iktidarı elinde tutan darbecidir, faşisttir!”

Kimsin sen ki Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenlere darbeci, faşist diyecek kadar cesaret aşısı vurulmuşsun!..

O aşı nereden geldi Özgür Bey!..

Sayın Özgür Özel ve onun gibi düşünenler...

İyi düşünün..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler faşizan bir düşünce içinde olsa seni o TBMM çatısı altına bir gün dahi sokmazlar, seni o koltuklarda bir gün dahi oturtmazlar…

Bu bir…

İki

Özgür Bey twitter hesabından paylaştığın o ifadelerin altına gelen yorumları okudun mu?

Aç oku..

Belki yüzün kızarır…

Ben yerim yettiğince bazılarını paylaşacağım buradan iyi oku Özgür Bey!..

***

Teröre değil millete hizmet edeceksiniz.

Devlet bazen de ölü taklidi yapar. Zannedersin ki devlet yok!

Şımardıkça şımarırsın sonra ensene birden kayyum ağırlığı çöker.

Sonrası yok!

Allah razı olsun İçişleri Bakanı…

*

Devlet 3 aydır bunları takip ediyor, suç teşkil eden delilleri video ve fotoğraflarla ortaya koyuyor ama sen yataktan kalkar kalkmaz suçsuz olduklarını anlıyorsun.

Hangi gerekçeyi gördün, hangi dosyaya baktın.

El insaf...

Böyle muhalefet olursa bu ülkede terör biter mi?

*

Halk belediye başkanı seçiyor.

Seçilen belediyecilik yapacak.

Kandil’n emir eri olmayacak.

TerörİTleri kadroya almayacak.

Terörist faaliyet yapmayacak.

Kutsal bayrağımıza dokunmaya, kaldırmaya kalkmayacak.

Yoksa gereği yapılacak.

*

Mardin Belediyesi, belediyenin web sitesinden Atatürk ve Türk bayrağını sildi, sesiniz çıkmadı.

Atatürk'ün itleri dediler bu lafa rağmen bir de ittifak yaptınız.

Nasıl bir kirli pazarlık yapmışiseniz artık.

Resmen HDP’nin minik ortağı durumundasınız.

Hiç utanmanız yok mu?

*

Sayın Soylu bir Vanlı olarak bu üstün çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz.

Allah devletimize zeval vermesin.

Van’a çaya bekleriz.

Reis’e selam, Allah sizlerden razı olsun.

*

Hiç kimse Türk milletinin üstünde değildir. Devletimiz gereğini millet adına yapmıştır. Bizler gayet milletçe mutlu ve devletimizin yanındayız

*

Senin faşizm diye nitelendirdiğin, devletin değerlerini ve bütünlüğü hedef alan bir oluşuma karşı alınmışbir önlemdir. Sen de bu oluşumu savunduğuna göre er geç sıra sana da gelecek.

*

Devletin "halka hizmet" için gönderdiği paraları Kandil'e yolla, şehit yakınlarını belediyeden at, PKK sempatizanlarını eleman diye al, asker ve sivil öldüren terörist cenazesinde şov yap!

Belediye Başkanlığı dışında her şeyi yap! Sonra da "Ama demokrasi…" diye bağır! Ne güzel!

*

Ülkenin (Allah korusun) başına gelseniz ilk işolarak TERÖRÜ KORUMA KANUNU çıkarırsınız!

*

CHP iktidarda olsa bu çoğunluğunu halkın seçtiği dediğiniz belediyeleri ne yaparsınız bir deyin hele!

*

PKK terör örgütüne kim yardım ve yataklık yapıyorsa kim bu vatana ve bu bayrağa zarar veriyorsa o kişi için gereği neyse o yapılır. Aynısı 15 Temmuz’da tankların arasından geçen ve kontrollü darbe diyenler için de geçerlidir.

*

Ülkeye hizmet edenlere yapılan darbeyi destekle, faşizm deme.

Ama milletin parasını teröristlere harcayanı görevden alınca faşizm de.

Sizin zihniyetiniz batsın

*

Atatürk'ün arkasına saklanmış zavallılarsınız!

*

"Son yol ayrımı" derken dilinin altındaki baklayı çıkart sen de rahat et millet de. Yeni bir şeyler mi tezgahlıyorsunuz onu bir deyiver

*

Seçilmişin suç işlemeye hele ki terör desteği vermeye hakkı mı var yani.

Yazık ki vekil olmuşsunuz

*

Milletin iradesi ile geldim deyip teröre destek verenler hesapsız mı kalacaklarını zannettiniz.

Tek Millet Tek Vatanız Elhamdülillah

Tarafınızı belli ediniz Sayın Özel.

Nifak tohumları ile uğraşmayınız.

*

Özgür abi partinize bu tip söylemler yakışmıyor. Terörle ilişkisi bulunan belediyelere bunların yapılmasını doğru buluyorum. Halk tarafından seçilmişolmaları terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeleri gerekirken destek veriyorlarsa, bu yapılan en doğrusu

*

Dünyanın her yerinde teröre destek veren, teröristi koruyan, propagandasını yapan herkes devletin şefkatli tokadını yer Özgürcüğüm. Sevgi pıtırcığı belediye başkanlarınız HDPKK ile derin ilişkiler içinde dikkat edin. Uyarın arkadaşlarınızı cihan devleti uyandı bilesin

*

"Terörist Demokrasisi" diye bir demokrasi dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Türk Milleti ve Türk Ordusuna hendek kazıp, Mehmetçiği sırtından vuranlara demokrat denmez, terörist denir.

*

Atatürk’ün posterleri Diyarbakır’da yakılırken seyirci kalanları savunmak CHP’ye mi kaldı. Özünüze dönün.

*

Siyaseti bölücü teröristlere KILIF olarak kullanmak da, ona destek vermek de teröristliktir, bölücülüğe prim vermektir.

Dünyanın hiçbir yerinde terörizmin hukuki hakkı yoktur.

Seçilmiş olsa olsa...

Senin de masken düştü Özgür!

*

Sen ve partideki türevlerin yüzünden birçok kişi CHP'ye sıcak bakmıyor ve oy vermiyor.

Ben de o insanlardan biriyim.

Canan ve tayfası, en önemlisi kokuşmuşzihniyeti partiden temizlemedikçe CHP hiçbir zaman elle tutulur gerçek bir başarı elde edemeyecek.



*

Tek kelime.

Muhteşem Süleyman (Soylu)

*

Daha neler neler…

Sevgili Rıza Uçak, Özgür Özel’in paylaşımını es geçmek mümkün mü?

Özel'e diyor ki

“Süslü demokrasi lafları ile küresel efendilerine selam çakma yarışına girdiler.

Namussuzca darbe çığırtkanlığı yapıyorlar...

15 Temmuz’un ülkenin bağışıklık sistemine yaptığı AŞI’dan bîhaberler...

Yeni bir teşebbüsün, darbenin tüm çocuklarını hatta torunlarını yiyeceğini unutuyorlar.”

Var mı itirazınız!..

***

Diyeceksiniz ki Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili sözünüz yok mu?

Olmaz mı!

“Allah hiç kimseyi Gül ve Davutoğlu’nun düştüğü duruma düşürmesin!”

Ve AK Partili olarak görmedikleri, arkasından kulis yaptıkları Süleyman Soylu onlara Tayyip Erdoğan’a sadakat konusunda öyle güzel dava adamlığı dersi veriyor ki…

Cumhuriyet tarihi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adeta kefeni elinde gezerek terörle mücadeledeki başarısı ile adını altın harflerle yazdırıyor...

Bir görseler. AK Parti tabanı bir onlar (Gül-Davutoğlu) hakkında ne düşünüyor bir de Soylu hakkında ne düşünüyor!..

***

Bakın Beyler!..

Devletin bekasının, terörle mücadelenin ,milli politikanın demokrasisi ve siyaseti olmaz…

Geçti o eski günler…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık yapanın yanına kar kaldığı, ite köpeğe ses çıkaramayan, acaba “ABD, AB ne der” diye çekinen bir irade tarafından yönetilmiyor…

Bu Tayyip Erdoğan diktatör ise böyle diktatörün başımın üzerinde yeri var!

Terörle mücadele askeri, polisi, jandarması, istihbaratı, timi ile tarih yazıyor…

Dış politikada küresel güçlere karşı meydan savaşı içinde yol alıyor…

Ekonomide bütün saldırılara karşı inanılmaz bir kurtuluşsavaşı veriyor…

Biliyoruz…

Bunlar çok zorunuza gidiyor…

Bu arada Milliyetçi Akşener’den hiç ses çıkmadı…

Belli ki düşünüyor taşınıyor ne desem diye işin içinden çıkamıyor!

"Çakma ülkücülük" böyle bir şey olsa gerek!..

Yazık…

Tabiki sözüm sadece Özgür Özel'e değil..

Onun gibi düşünen herkese..

Özgür Bey onların sembolu olmuş!

Sizin için acı ama gerçek olan şu ki mahşerde şehitlerin iki eli yakanızda olacak..

Allah yardımcınız olsun!





