Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın so özlerini işaret etti

Asgari ücret tahminlerinin ardı arkası kesilmiyor. Asgari ücret için bir tahmin de CHP lideri Özgür Özel'den geldi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını işaret ederek asgari ücret tahmininde bulundu.

Asgari ücret zammı için tahminler peş peşe geliyor. Milyonlarca vatandaş şimdiden "2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı!

Vatandaşlar zam oranına kilitlenmişken CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, 2026 asgari ücret için rakam verdi.

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları örnek gösteren asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılacağını söyledi. Özel, "Asgari ücreti 26 bin lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 32. Genel Kurul töreninde yaptığı konuşmada, yıl sonunda enflasyonda yüzde 20’leri görmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

