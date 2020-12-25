Özgür Karabat eşi Dilek Karabat kimdir kaç yaşında? Özgür Karabat biyografisi

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın özel görüntülerini gizli kameraya alıp santaj yapan kişi yakalandı. Bu haberin ardından Özgür Karabat kimdir, aslen nereli eşi Dilek Karabat kimdir soruları merak edildi.

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Özgür Karabat'a yapılan videolu şantaj günün konusu oldu. CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın özel ve mahrem görüntülerini gizli kamerayka kaydedip şantaj yapan kişiler Süleyman Soylu'nun talimatı ile yakalandı. Bu gelişmenin ardından Özgür Karabat kimdir, kaç yaşında, eşi Dilek Karabat ve çocukları merak edildi.

Milletvekili Karabat ise şantaja boyun eğmeyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun direktifiyle, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

Özgür Karabat kimdir?

1 Mayıs 1974 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, babasının da öğretmen olarak görev yaptığı memleketinde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptı. 1996 yılında üniversite sıralarında tanıştığı Dilek Hanım ile 2000 yılında evlendi. Karabat'ın 2006 yılında Umut adında ki oğlu dünyaya geldi.

Özgür Karabat ve eşi Dilek Karabat

Üniversite mezuniyeti sonrası Türkiye'nin ön de gelen dış ticaret firmalarında genel müdür olarak çalıştı. İleri derecede İngilizce bilgisine sahip olan Karabat, aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Uzmanı ünvanına da sahiptir. 1 Şubat 2009 yılında aktif siyaset hayatını sürdürdüğü CHP'nin Başakşehir İlçe Başkanlığı görevine getirildi, iki kez üst üste seçilerek bu görevi sürdürdü. Özgür Karabat, 2013 yılının Temmuz ayında Başakşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Aday belirlemek için yapılan önseçimde % 67 ile İstanbul'un ilçeleri arasında en çok oyu alan aday adayı olmuştu. Özgür Karabat, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi.