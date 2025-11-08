Özgür Erdursun'dan asgari ücret açıklaması! 2026 zammını bekleyenlere yeni rakam
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini güncellediklerini duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler yeniden maaşlara çevrildi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun 2026 yılı zam tahminlerini açıkladı.
2025 yıl sonu enflasyon beklentisi değişti. Beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından asgari ücretliden memur ve emeklisine kadar milyonlarca kişin Ocak ayının zam tablosunu beklemeye başladı. 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkardı.
Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminini güncellediklerini duyurmasının ardından ise gözler yeniden maaşlara çevrildi. 2026 yılında ne kadar maaş alacağını merak eden memur, emekli, asgari ücretli yeni zam tablolarını merak ediyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı YouTube yayınında milyonlarca çalışan için zam tahminlerini açıkladı. Erdursun, revize edilen yıl sonu enflasyon hedefine göre SSK ve Bağ-Kur'lu için yüzde 13,10; memur ve emekliye ise yüzde 19.57 oranında zam geleceğini açıkladı.
En düşük emekli aylığı
En düşük emekli aylığı için de konuşan Erdursun, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "En düşük emekli aylığı 19.092 TL ile 19.250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylığını verirler. Sonra kanunda değişiklik yapıp Şubat ayında fark aylık verirler"