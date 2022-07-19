BIST 2.454
DOLAR 17,55
EURO 17,88
ALTIN 964,01
HABER /  EKONOMİ

Özgür Demirtaş'tan kabus senaryosu! KYK faizlerinin silinmesi güzel ama enflasyon boğacak

Özgür Demirtaş'tan kabus senaryosu! KYK faizlerinin silinmesi güzel ama enflasyon boğacak

5.5 milyon öğrencinin KYK borçlarının faizleri silindi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Tabii Hükümet de bunları cebinden ödemeyecek, para basılarak bütçe açığı kapanacak, enflasyon olarak dönecek" dedi. Hükümetin faiz politikasını eleştirmeye devam eden Demirtaş, "Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak, çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak..." dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Özgür Demirtaş Hükümetin faiz politikasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı: “Hükümet eninde sonunda ya faiz arttırmak zorunda kalacak (bunca inatları boşa gidecek), çok geç gelen karar buruk olacak. Ya da inadına devam edecek TL zayıf kalınca enflasyon boğacak… Üzülüyorum. Vallahi Billahi üzülüyorum.”

Bütçe açığı gümbür gümbür enflasyon olarak gelecek
Özgür Demirtaş dün sosyal medya hesabından gece başka paylaşımlar da yaptı. Demirtaş, bir vatandaşın, “Senin bilimselliğin de yetti. Bir huzur vermiyosun” eleştirisine cevaben şunları yazdı:

“Vallahi kardeşim haklı Fazla bilimsellik can sıkıyor :-) Ama ben doğruyu söylemeden duramam. Bütçe açığı size gümbür gümbür enflasyon olarak dönecek.”

Hükümet KYK borçlarını cebinden ödemeyecek
Prof. Dr. Demirtaş, KYK borçlarının silinmesiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “KYK borçlarının fahiş faizlerinin silinmesi için Hükümete baskı yapan Muhalefet partilerini tebrik ederim. Tabii Hükümet de bunları cebinden ödemeyecek, para basılarak bütçe açığı kapanacak, enflasyon olarak dönecek. O yüzden hükümetin başka harcamalarında tasarrufu şart.”

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı
Foto Galeri Zamlı maaşlar yatıyor! Emekliye ek ödeme müjdesi uzmanı örnekle açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da kenenin ısırdığı polis hayatını kaybetti!
Adana’da kenenin ısırdığı polis hayatını kaybetti!
İki yıl sonra komadan uyandı! Onu bu hale bakın kim getirmiş
İki yıl sonra komadan uyandı! Onu bu hale bakın kim getirmiş
Benzine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları
Benzine indirim geldi! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin fiyatları
Yunan medyası ayakta: 24 saat boyunca haber yapılmayacak
Yunan medyası ayakta: 24 saat boyunca haber yapılmayacak
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Aliyev anlaşmayı böyle duyurdu: Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi
Aliyev anlaşmayı böyle duyurdu: Avrupa'nın enerji haritasını tamamen değiştirdi
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
Valilik uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi bulacak tedbirli olun
Valilik uyardı: Sıcaklık 44 dereceyi bulacak tedbirli olun
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı
Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap
Kılıçdaroğlu'nun hükümete göndermesine AK Parti'den flaş cevap