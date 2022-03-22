Özgür Demirtaş hükümetin asgari ücrete yapacağı ikinci zam için tahminini yazdı

Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları başladı. 2022 yılı için 4253 lira olarak belirlenen asgari ücretin enflasyondaki yükselişle beraber ikinci yarıda bir zam daha gelmesi bekleniyor. Ekonomist Özgür Demirtaş, 5250 liraya kadar yükseleceğini söyledi.

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni bir asgari ücret tahmininde bulundu. Yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını tahmin eden Demirtaş, bu miktarın da mevcut asgari ücretten daha az bir alım gücü sağlayacağını belirtti.

Demirtaş'ın, 2022 sonunda açıklanan asgari ücret için tahmin ettiği rakam gerçekleşmişti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tahminimi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu yaz sonu 5250 TL ile şu an 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez…"

Asgari ücret Ocak 2022 itibariyle net 4 bin 253 TL yapılmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 57'yi aşınca asgari ücrete ara zam gündeme geldi. Hükümetin enflasyon oranında asgari ücrete zam yapması bekleniyor.