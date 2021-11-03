Özgür Demirtaş "Gerçek enflasyon yüzde 50! Net" dedi! Ekim ayında neye ne kadar zam geldi?

TÜİK'in rakamlarının aksine gerçek enflasyonun en az yüzde 50 olduğunu belirten Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TÜİK'ten dakikalar önce enflasyon açıklaması yapan ENAGrup'un rakamlarını 'Açık ve NET' notuyla paylaştı. ENAGrup, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 6.90, E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise yüzde 49.87 olarak açıklamıştı. Demirtaş'ın paylaşımı ve ENAGrup'un açıklaması Ekim ayı içerisinde yağmur gibi gelen zamları hatırlattı Vatandaş sordu: "Bu kadar zam gelirken enflasyon nasıl yüzde 19.89 oldu?"