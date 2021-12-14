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Özgür Demirtaş: Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?

Asgari ücret tahminiyle sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak sözlerine açıklık getirdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücret tahmini açıklamış, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak, şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış. Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Demirtaş'ın bu sözleri CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programında gündeme geldi. CNN Türk'e tepki gösteren Demirtaş, "CNN Türk hakkımda karakter suikastı yapıyormuş. Yazıklar olsun. TV'ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp" paylaşımında bulunarak canlı yayına bağlandı. 

"Faiz sebepse indirin o zaman faizi sıfıra görelim"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikalarını eleştiren Demirtaş, "Mars'a adam yollayacak kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız? Faiz sebepse indirin o zaman faizi sıfıra görelim. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı. Demirtaş, Merkez Bankasının stokçuluk eleştirilerine yanıt vererek, "Çünkü insanlar bugün alabildiklerini yarın alamamaktan korkuyorlar" dedi.

"Asgari ücrete karşı değilim"

Asgari ücretle ilgili ifadeleri hakkında konuşan Demirtaş, "Asgari ücrete karşı değilim. Şunu söylüyorum. TL'nin eridiği, dolara bazlı gıda, kıyafet, demir ve çeliğin fiyatının arttığı bu ortamda asgari ücreti 10 bin de yapsanız, asgari ücretli daha mutsuz olur" ifadelerini kullandı.

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