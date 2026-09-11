Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Çelik, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Çelik, savcılıktaki ifadesinde, bazı ilçelerde seçilmiş meclis üyelerinin siyasi tercihlerinin baskı, tehdit, teklif veya çeşitli menfaat beklentileri sonucunda değiştirildiğine ilişkin ciddi iddiaların gündeme geldiğini, Üsküdar'da yaşanan sürecin de bu tartışmanın merkezinde yer aldığını söyledi.

Özgür Çelik, bir meclis üyesinin kendisine uzattığı telefonla Ayhan Aydın ile konuştuğunu belirterek, Aydın'ın bu görüşmede soruşturmaya konu ifadeleri kullandığını anlattı.

Söz konusu görüşmelere tanıklık eden kişilerin de ifade vermek üzere adliyede bulunduğunu belirten Çelik, tanıkların dinlenmesi ve gerekli araştırmaların yapılmasıyla beyanlarının doğruluğunun ortaya çıkacağını savundu.