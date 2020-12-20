Özgül Çoşar eşi ve çocukları kimdir Masterchef Özgül'ün aşk paylaşımları

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.