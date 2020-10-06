Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti dünya başına yıkıldı
Özgü Namal'ın eşi, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özgü Namal'ın dünyası başına yıkıldı.
Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral kalp krizi sonucu Muğla'da hayatını kaybetti. Kiraladıkları köy evinde yaşayan Namal'ın eşi Serdar Oral'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenildi. Serdar Oral'ın hayatını kaybetmesiyle Özgü Namal'ın dünyası başına yıkıldı.
4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.
Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde ilk kez görüntülenmişti.
Ahmet Serdar Oral kimdir?
Ahmet Serdar Oral 40'lı yaşlarda olup reklamcılık sektöründe faal olan bir isimdir. Kendisi Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınmaktadır. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.