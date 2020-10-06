Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti dünya başına yıkıldı

4 yıl önce oyunculuğu bırakan ve bu sürede iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz’de bir köye yerleşti. 10 yıllığına bir köy evi kiraladı. Yanındaki 7 dönümlük araziyi de 1 milyon 400 bin TL’ye aldı.