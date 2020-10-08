Özgü Namal'ı yıkan ölüm komşularını da yasa boğdu: Garibanlara yardım eden birisiydi

"Çok iyi bir insandı yardımseverdi"

Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, "Köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey 3- 4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de şu anki evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi." dedi.