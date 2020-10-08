Özgü Namal'ı yıkan ölüm komşularını da yasa boğdu: Garibanlara yardım eden birisiydi
Özgü Namal'ın eşi işadamı Ahmet Serdar Oral'ın (53) ani ölümü akrabalarını üzdüğü kadar komşularını da yasa boğdu. Mahallenin muhtarı, Oral'ın çok yardımsever olduğunu ifade ederek, 'birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı yardım edilecek birileri var mı diye' dedi.
Kurtlar Vadisi' ve 'Yeditepe İstanbul' dizilerinin yanı sıra Beynelmilel, Polis ve Anlat İstanbul filmleriyle tanınan oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının babası işadamı sevgilisi Ahmet Serdar Oral, yaklaşık 5 yıl önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'ne yerleştiği biliniyordu. Ahmet Serdar Oral, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Oral’ın cenazesi, Kanlıca’daki aile kabristanına defnedildi. Oral'ın ani ölümüne, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra, Köyceğiz'deki komşuları da üzüldü.
"Onları zaman zaman ziyaret ederdik"
Yayla Mahallesi'nde bakkal işleten Şeniz Güçlü, "Yeni gelmişlerdi zaten köyümüze, çok iyilerdi. Ahmet bey çok iyi insandı, gelip gidiyordu. Alışverişini kendi yapıyordu. Vefat haberini aldıktan sonra şaşırdık. İnsanlara çok yardım ederdi. Ben 40 senedir market işletmeciliği yapıyorum. Ahmet Bey'le sürekli görüşürdük. Her gün geliyordu, yazın burada kalıyordu. Özgül Namal ile mutlu bir beraberlikleri vardı, buraya geldiklerinde onları zaman zaman ziyaret ederdik. Bakkala kendisi tek gelirdi, sigara alıp, hal hatır sorar giderdi" dedi.
"Çok iyi bir insandı yardımseverdi"
Mahalle Muhtarı Halil Demir, Oral'ın yardımsever biri olduğunu belirterek, "Köyümüz küçük ve şirin bir köy. Ahmet Bey 3- 4 yıl oldu mahalleye yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de şu anki evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı. Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi." dedi.