Özgü Namal'dan merhum eşi Serdar Oral ile 10 yıllık kirasını ödediği ev için yürek burkan karar

Oyuncu Özgü Namal, 2020'de kaybettiği eşi Serdar Oral'la yaşadığı Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği tek bir şartla kiraya verdi. Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Özgü Namal'ın evi ile ilgili kararı sosyal medyya yansımasıyla, pek çok hayranı ve sevenleri ünlü oyuncunun kararını hem takdir etti hem de üzüntülerini ifade etti.