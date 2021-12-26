Özgü Namal ölen eşinin ardından dayanamadı 10 yıllık peşin kirayı yaktı!
Kurtlar Vadisi'ndeki rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Namal geçtiğimiz yıl genç yaşta kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın acısına ve anılarına daha fazla dayanamadı ve 10 yıllık kirasını ödediği evden çıktı! Namal, çocuklarıyla yeni bir eve taşındı
2020 yılında iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılan oyuncu Özgü Namal, eşinin vefatından önce hayat tarzlarını tamamen değiştierek daha doğa ile iç içe bir hayat standardı yakalamak üzere seçtikleri, Muğla'da yer alan 10 yıllık kirasını ödediği köy evinden taşınma kararı aldı. Daha öncei vefat eden nefes terapisti eşi Oral ile yaşadığı İstanbul'daki evinde de kalmak istemeyen Namal'ın, artık çocuklarıyla Kavacık'ta yaşayacağı öğrenildi.
Başta Kurtlar Vadisi olmak üzere oynadığı her yapımda oyunculuğuyla isminden başarıyla söz ettiren Özgü Namal, geçtiğimiz yıl 7 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla yıkıldı.
Eşinin ölümünden sonra Muğla'daki evinden taşınan oyuncu, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı.
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, Namal, 10 yıllık kirasını peşin ödediği Muğla Köyceğiz'deki evini de yakın zamanda boşalttı.