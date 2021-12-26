Özgü Namal ölen eşinin ardından dayanamadı 10 yıllık peşin kirayı yaktı!

2020 yılında iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yıkılan oyuncu Özgü Namal, eşinin vefatından önce hayat tarzlarını tamamen değiştierek daha doğa ile iç içe bir hayat standardı yakalamak üzere seçtikleri, Muğla'da yer alan 10 yıllık kirasını ödediği köy evinden taşınma kararı aldı. Daha öncei vefat eden nefes terapisti eşi Oral ile yaşadığı İstanbul'daki evinde de kalmak istemeyen Namal'ın, artık çocuklarıyla Kavacık'ta yaşayacağı öğrenildi.