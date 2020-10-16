Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından ilk kez görüntülendi perişan halde
Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmenin ardından ilk kez Kavacık'ta görüntülendi. Namal'ın son hali dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz hafta eşini kaybeden Özgü Namal, Beykoz Kavacık'ta görüntülendi. Oyuncunun yanında çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı. Namal’ın saçındaki beyazlar ise dikkat çekti.
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Milliyet'in haberine göre, karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.
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Namal, ''Nasılsınız?'' sorusuna, ''Hayırdır?'' cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.
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Özgü Namal'ın saçındaki beyazlar ise kimsenin dikkatinden kaçmadı. Görülen o ki Namal, eşinin vefatının acısını hala derinden yaşıyor ve çocuklar babalarının ölümünden henüz haberleri yok.
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