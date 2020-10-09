Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünü çocuklarına söyleyemedi eve kapandı
Özgü Namal, eşi Serdar Oral’ın ani vefatıyla sarsıldı. Cenazeye katılamayıp eve kapanan 41 yaşındaki Namal, çocuklarına da acı durumu anlatamadı.
Geçtiğimiz günlerde Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoga ve nefes terapisti olan Oral'ın ölümü eşi Namal'ı yasa boğdu.
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Serdar Oral, Beykoz’daki Abdülvehhab Evvab Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi.
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Büyük acı yaşayan Özgü Namal, koronavirüs salgını nedeniyle az kişinin katıldığı cenazeye, iki çocuğu dolayısıyla katılamadı.
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Özgü Namal, mezarlığa ''Biricik eşim ve babamız'' yazılı bir çiçek gönderdi. Ünlü oyuncu, evine kapandı, çocuklarına da babalarının vefat ettiğini söyleyemedi.
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