Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın ölümünü çocuklarına söyleyemedi eve kapandı

Geçtiğimiz günlerde Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoga ve nefes terapisti olan Oral'ın ölümü eşi Namal'ı yasa boğdu.