Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı çelenk gönderdi bakın ne yazdı
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün son yolculuğuna uğurlandı. Oral'ın cenazesine eşi Özgü Namal katılamadı, çelenk gönderdi.
Özgü Namal'ın eşi, nefes terapisti Ahmet Serdar Oral, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün ise Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal ise cenaze törenine katılamadı.
Özgü Namal, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koydurdu fakat cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.
Ahmet Serdar Oral: 53 yaşındaydı. Reklamcılık sektöründe faal olan Ahmet Serdal Oral, Ferco Holding ortaklarından birisi olarak tanınıyordu. Popüler yaşamda az yer aldığından internet ortamında kendisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'e taşınmışlardır.