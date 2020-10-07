Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine katılamadı çelenk gönderdi bakın ne yazdı

Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünde görev aldı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Özgü Namal ile eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'e taşınmışlardır.