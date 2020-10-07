Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine çelenk gönderdi bakın ne yazdı acı tesadüf
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün son yolculuğuna uğurlandı. Oral'ın cenazesine eşi Özgü Namal katılamadı, çelenk gönderdi.
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral, dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
53 yaşındaki Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Özgü Namal, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koydurdu fakat cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.
Cenazeye katılanlar arasında yer alan ünlü yapımcı Raci Şaşmaz, bir süre mezarın başında bekledi. Oral'ın, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmesi, Namal'ın yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakterini akıllara getirdi.
Elif, dizide sevgilisi Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Dizide Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı.