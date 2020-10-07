Özgü Namal eşi Serdar Oral'ın cenazesine çelenk gönderdi bakın ne yazdı acı tesadüf

53 yaşındaki Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. Özgü Namal, eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koydurdu fakat cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.