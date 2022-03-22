Özgü Namal eşi Serdar Oral ölünce adım atmadı 10 yıllık kirasını ödediği ev için radikal karar
Kurtlar Vadisi'nde Avukat Elif karakteri ile oyunculuğunu ispatlayan Özgü Namal, merhum eşi Serdar Oral ile 10 yıllık kirasını ödedikleri Köyceğiz'deki çiftlik evini bakıcılara bıraktı. Özgü Namal'ın yürek burak tek bir isteği var...
Oyuncu Özgü Namal, 2020'de kaybettiği eşi Serdar Oral'la yaşadığı Muğla Ayla Yaylası'ndaki çiftliği tek bir şartla kiraya verdi. Oyuncu Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Özgü Namal'ın evi ile ilgili kararı sosyal medyya yansımasıyla, pek çok hayranı ve sevenleri ünlü oyuncunun kararını hem takdir etti hem de üzüntülerini ifade etti.
Oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybetmesinin ardından yeni bir karar aldı.
Zamansız ölümle sarsılan başarılı oyuncu, acı olayın ardından 2015 yılından bu yana 2 çocuklarıyla yaşadıkları Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evlerine de adım atmadı.
Eve bakan aileye devretti: Eşini kaybettikten sonra İzmir'e yerleşen ve uzun süredir ortaya çıkmayan Özgü Namal, Ağla Yaylası'nda bulunan çiftliğini de evle ilgilenen Köyceğizli ailenin kullanımına bıraktı.