Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldılar, durumları nasıl?
Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte Beykoz'da seyir halindeyken trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının nasıl olduğu merak ediliyor. Kazanın ardından oyuncunun aracı kullanılmaz hale geldi. Özgü Namal ve çocuklarının son durumu...
NOW TV ekranlarının favori yeni dizilerinden biri haline gelen "Kıskanmak" dizisinde başrolü üstlenen başarılı oyuncu Özgü Namal'ın, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu ve çocukları olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Namal ve çocuklarının sağlık durumları merak edilirken, araçlarının kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
Sabah saatlerinde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Namal ve çocukları, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Şoförün kontrolündeki araç, başka bir araçla çarpıştı ve kazada araç ciddi hasar aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hava yastıklarının açıldığı ve emniyet kemerlerinin takılı olduğu, bu nedenle daha büyük bir facianın önüne geçildiği belirtiliyor.
Başarılı oyuncu, şu sıralar NOW TV ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisinde başrol oynuyor. Yaşanan bu beklenmedik kaza nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan set çekimlerine ara verildi.