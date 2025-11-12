Özgü Namal çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldılar, durumları nasıl?

Şoförün kontrolündeki araç, başka bir araçla çarpıştı ve kazada araç ciddi hasar aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre hava yastıklarının açıldığı ve emniyet kemerlerinin takılı olduğu, bu nedenle daha büyük bir facianın önüne geçildiği belirtiliyor.