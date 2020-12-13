Özgü Namal Acun Ilıcalı'nın dizisinden bakın neden ayrıldı! İşte yerine gelecek isim
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisinde rol almaya hazırlanan Özgü Namal'dan kötü haber geldi.
2013 yılında rol aldığı Bu İşte Bir Yalnızlık Var filminin ardından set hayatına ara veren Özgü Namal, evlilik sonrası köy hayatı yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda eşinin ölümüyle yıkılan Namal, yıllar sonra tekrar setlere dönüş hazırlıklarına başlamıştı.
Özgü Namal'ın Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan Hükümsüz dizisinde oynayacağını açıklanmıştı.
Yıllar sonra tekrar ekranlara gelmeye hazırlanan Özgü Namal'dan hayranlarına kötü haber geldi.
Özgü Namal, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrıldı.