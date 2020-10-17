Özgü Kaya ölüm tehditleri almaya başladı soluğu savcılıkta aldı
Özgü Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit mesajları almaya başladı. Güzel oyuncu, anında savcılığa giderek şikayetçi oldu.
Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine, "Ya benimsin ya ölüm", "Benden başkasına yar olamazsın, seni bırakmam" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini kaydetti.
Kendisine gelen mesajlar nedeniyle rahatsızlık duyduğunu ileri süren Kaya, şahsın kimliğinin tespit edildikten sonra koruma kararı verilmesini istedi. Özgü Kaya'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özgü Kaya: 17 Haziran 1996 yılında İstanbul da dünyaya gelmiştir. Aslen Uşak Eşmeli dir. 1,63 boyunda ve 53 kg ağırlığındaki oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim hayatını devam ettirmektedir.