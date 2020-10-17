Özgü Kaya ölüm tehditleri almaya başladı soluğu savcılıkta aldı

Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine, "Ya benimsin ya ölüm", "Benden başkasına yar olamazsın, seni bırakmam" şeklinde tehdit içerikli sözler sarf ettiğini kaydetti.