Özge Yağız'ın ayrıldığı Yemin'de flaş gelişme! Hayranları isyan etti
Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yemin dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız'ın ayrılığı sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor.
Günlük yayımlanan Kanal 7'nin beğenilen dizisi Yemin'de şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Önceki günlerde dizinin sevilen başrol oyuncusu Özge Yağız'ın veda edeceğinin öğrenilmesi Yemin hayranlarını oldukça hayal kırıklığına uğratmıştı.
Yemin'de hayat verdiği Reyhan karakteriyle büyük beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine çeken Özge Yağız'ın sosyal medya hesabından diziden ayrıldığını ve yeni projelerde yer almak istediğini duyurarak bir veda mesajı yayımlamıştı.
"Reyhan'ın akıbeti ne olacak?": Yemin dizisinde 244.bölüm 7 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Reyhan karakterinin bebeğinden vazgeçmeyerek ölümü göze aldığı bir senaryo var.
Özge Yağız’ın da ayrılık kararı vermesi, karakterin ölüme doğru yürüdüğü hissiyatı veriyor. Reyhan karakteri ölecek mi, gelecek sezon başka bir isim mi devralacak bilinmiyor. Ancak Özge Yağız, diziyi bırakma kararını net bir şekilde aldı. Yağız, diziden ayrılacağını şu sözlerle duyurdu: