Özge Ulusoy'un eski hali inanılmaz! Kanal 7'deki filmde 'Şeytan' rolünü oynamış

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey'de 2003 yılında ikinci olarak Türkiye Güzeli olmayı kıl payı kaçıran Özge Ulusoy, yarışmanın ardından kariyer basamaklarını hızla çıktı. Ulusoy, model ve sunucu olarak ilerlediği yolda zaman zaman oyunculuk yaptı. Son olarak ise seneler önce oynadığı filmdeki görüntüleri görenleri şoke etti.