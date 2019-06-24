Özge Ulusoy'dan dikkat çeken seçim paylaşımı! İmamoğlu kazanınca bakın ne yaptı
Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Özge Ulusoy'un resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu için yaptığı paylaşımda gözden kaçmadı.
Son günlerde, her söylediği ve yaptığı dikkat çeken manken Özge Ulusoy, 23 Haziran İstanbul seçiminin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu kazanınca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ı tebrik etti.
Ünlü manken, sosyal medya hesabından, "Tebrikle karşılanan bir seçim sonucu, hoşgörü, sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kazandı. Yeni başkanımız güzel ülkeme, güzel insanlarımıza, hepimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
İstanbul seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Atatürk fotoğrafı paylaşan Özge Ulusoy, "Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir." notunu ekledi.
Özge Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatleri üzerine çekmişti. Ulusoy, ''Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim...'' demişti.