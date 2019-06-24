Özge Ulusoy'dan dikkat çeken seçim paylaşımı! İmamoğlu kazanınca bakın ne yaptı

Özge Ulusoy'un geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatleri üzerine çekmişti. Ulusoy, ''Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan...Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim...'' demişti.