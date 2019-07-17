Özge Ulusoy'dan birçok ünlüye inat ters köşe paylaşım! O geçmişi tercih etti

Sosyal medyada trend haline gelen bazı uygulamalar ile kendilerini yaşlandırarak fotoğraf paylaşan ünlülere inat manken Özge Ulusoy, gençleşti. Aralarında Cem Yılmaz, Murat Boz, Şahan Gökbakar, Engin Öztürk'ün de bulunduğu birçok isim bu uygulamayla takipçilerini yıllar sonrasına götürürken Ulusoy, geriye gitmeyi tercih etti.