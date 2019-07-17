Özge Ulusoy'dan birçok ünlüye inat ters köşe paylaşım! O geçmişi tercih etti
Son günlerde sosyal medyada ünlüler arasında da akım haline gelen yaşlandırma efekti trendinde ünlü manken Özge Ulusoy, ters köşe yaptı. Yaşlanan ünlülere inat gençleşen Özge Ulusoy...
Sosyal medyada trend haline gelen bazı uygulamalar ile kendilerini yaşlandırarak fotoğraf paylaşan ünlülere inat manken Özge Ulusoy, gençleşti. Aralarında Cem Yılmaz, Murat Boz, Şahan Gökbakar, Engin Öztürk'ün de bulunduğu birçok isim bu uygulamayla takipçilerini yıllar sonrasına götürürken Ulusoy, geriye gitmeyi tercih etti.
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Herkes kendisini yaşlandırırken Özge Ulusoy, pek çok ünlü ismin aksine aynı programın gençleştirme efektini kendisine uyguladı ve ortaya çıkan sonucu; “Ben şahsen gençleştirme tercih ettim” notuyla paylaştı.
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İşte ünlülerin yaşlı halleri...
Cem Yılmaz
"Sevgili kardeşim Ozan'ın 50. sanat yılı ödülünü verirken"
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Şahan-Selin Gökbakar
"2048 yazı...aşk başkadır"
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